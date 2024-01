Bambini, si salpa verso “Atlantide” Ma prima, facciamo merenda a teatro! 

Secondo appuntamento domenicale per “Capitani Coraggio”, la rassegna che da ventisette edizioni Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi: spettacoli, laboratori, giochi, mostre, golose merende.

Domani, dalle 16, al Si ‘e Boi di Selargius (ingresso via Vittorio Veneto) la formula consolidata: “Paesaggi”, con Cemea Sardegna, un laboratorio per immaginare e realizzare paesaggi architettonici, panorami urbani, skyline, sperimentando tecniche e materiali differenti (argilla, materiali naturali, disegno); poi, “Che suono ha un desiderio?”, a cura di Andrea Camarra, della Scuola Civica di Musica di Selargius; non mancherà “Giochiamo con trasporto”, a cura degli Amici della bicicletta, la possibilità per i più piccoli di cimentarsi con le bici a spinta. Alle 17 il consueto momento della “Merenda a Teatro” e subito dopo, alle 17.30, va in scena “Atlantide”, una coproduzione che vede insieme Cada Die e La Baracca - Testoni Ragazzi di Bologna, importante compagnia nel panorama nazionale del teatro ragazzi. Lo spettacolo è firmato da Bruno Cappagli, Fabio Galanti, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, la regia è di Cappagli e Mou, con Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi (luci: Andrea Aristidi; scene e costumi: Tania Eick, Fabio Galanti, Silvestro Ziccardi; sonorizzazione e musiche originali: Matteo Sanna; illustrazioni: Valeria Valenza).

