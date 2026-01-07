Bambini senza pediatra da oltre un mese in 17 paesi 

Un mese di silenzio. Al momento sembra che l'invasione dei passeggini nel centro storico di Baratili il 9 dicembre scorso non abbia sortito alcun effetto. Tantissimi bambini sono ancora senza assistenza sanitaria, nonostante le promesse dei dirigenti della Asl durante la Conferenza dei sindaci del Distretto sanitario, convocata per affrontare i problemi legati all'assenza del pediatra. Una carenza che obbliga i genitori, anche per patologie lievi o per una semplice prescrizione medica, a rivolgersi al Pronto soccorso di Oristano.

«Ci sentiamo presi in giro - si sfoga Alessio Fanari, portavoce del comitato organizzatore dell'evento - Sia dai sindaci presenti che dai dirigenti dell’azienda sanitaria. Le promesse non sono state mantenute».

Gli organizzatori della protesta e i genitori chiedevano l’attivazione di ambulatori pediatrici o, in alternativa, l'apertura di un accesso dedicato come al pronto soccorso pediatrico. Ai sindaci era stato chiesto di approvare una delibera di protesta specifica. Erano state raccolte anche 360 firme, poi inviate a tutti i Comuni del distretto sanitario, all'Asl, alla Provincia, al Prefetto e anche al Garante regionale per l'infanzia. «Ora scenderemo nuovamente in piazza», conclude Fanari. ( s.p. )

