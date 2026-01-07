VaiOnline
Baratili.
08 gennaio 2026 alle 00:25

Bambini senza pediatra da oltre un mese in 17 paesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un mese di silenzio. Al momento sembra che l'invasione dei passeggini nel centro storico di Baratili il 9 dicembre scorso non abbia sortito alcun effetto. Tantissimi bambini sono ancora senza assistenza sanitaria, nonostante le promesse dei dirigenti della Asl durante la Conferenza dei sindaci del Distretto sanitario, convocata per affrontare i problemi legati all'assenza del pediatra. Una carenza che obbliga i genitori, anche per patologie lievi o per una semplice prescrizione medica, a rivolgersi al Pronto soccorso di Oristano.

«Ci sentiamo presi in giro - si sfoga Alessio Fanari, portavoce del comitato organizzatore dell'evento - Sia dai sindaci presenti che dai dirigenti dell’azienda sanitaria. Le promesse non sono state mantenute».

Gli organizzatori della protesta e i genitori chiedevano l’attivazione di ambulatori pediatrici o, in alternativa, l'apertura di un accesso dedicato come al pronto soccorso pediatrico. Ai sindaci era stato chiesto di approvare una delibera di protesta specifica. Erano state raccolte anche 360 firme, poi inviate a tutti i Comuni del distretto sanitario, all'Asl, alla Provincia, al Prefetto e anche al Garante regionale per l'infanzia. «Ora scenderemo nuovamente in piazza», conclude Fanari. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 