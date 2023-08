Bambini senza assistenza, soluzione annunciata 

Nessun disinteressamento, anzi. Così il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas risponde ai consiglieri di minoranza in merito al trasferimento del pediatra Luigi Melis che sta creando non pochi problemi. L’opposizione, con una nota inviata anche alla Regione, alla Asl e al prefetto, aveva chiesto al primo cittadino di alzare la voce pur di risolvere il probela quanto prima. «Fin dallo scorso 12 luglio mi sono attivato per evitare l’evidente disagio dei nostri concittadini e delle famiglie del territorio circostante – dice il sindaco – Anche io sono venuto a conoscenza del trasferimento del professionista dalla lettera affissa nella porta della Casa della Salute di Laconi e successivamente pubblicata sui social. Fin dal primo momento ho immediatamente rappresentato la mia ferma contrarietà per l’ennesimo servizio tagliato al nostro territorio, reso ancor più grave dal fatto che tale situazione colpiva principalmente i soggetti più fragili ed indifesi delle nostre comunità, i nostri bambini. Proprio in questi giorni ho ricevuto rassicurazioni dai vertici della Asl su alcuni processi interni che consentirebbero nell’immediato, al massimo ai primi di settembre, la definitiva risoluzione dell’emergenza». Argiolas infine conclude: «Continuerò a vigilare affinché il disagio delle famiglie cessi il prima possibile. Ho la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per cercare di risolvere quanto prima la situazione emergenziale venutasi a creare». (s.p.)

