Bambini protagonisti della sagra 

Come ormai da 10 anni, sono stati i bambini e gli studenti delle scuole i protagonisti, ieri, della prima giornata della trentunesima Sagra delle olive. Hanno preso parte al Festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e alle tante attività legate a ambiente e cultura. Di scena anche la conclusione del progetto “Three” con 140 studenti di Domusnovas, Musei, Villamassargia e dell’agrario di Villamassargia. Oggi, oltre al concerto dei Sikitis (15.30, segue Dj Set con i 90 Land, ed evento “Evoolio”) spazio a “Oro verde”, il primo congresso nazionale dei paesaggi dell’olio in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’olio.

Saranno tantissimi gli ospiti, i relatori e gli esperti presenti al congresso tra i quali anche numerosi amministratori sardi e della penisola. Sarà presente anche il sindaco Alberto Herrero Bono per firmare, domenica, l’atto di gemellaggio con il Comune spagnolo di Calanda. (s. f.)

