Bambini piccoli, riapre la Tana dell’Orsetto 

Per venire incontro alle necessità delle famiglie, a Guspini è in arrivo un nuovo servizio chiamato “Tana dell’Orsetto”: uno spazio bimbi pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie nel contesto delle diverse situazioni sociali e lavorative presenti in paese. Il servizio, molto apprezzato in passato, era stato interrotto per alcuni anni anche a causa della pandemia ed è pronto a ritornare in una nuova sede: la scuola dell’infanzia “Colle Zeppara”. Una novità: può ospitare fino a 24 bambini, cinque in più rispetto a qualche anno fa e l’amministrazione si è posta l’obbiettivo di farlo partire entro luglio, per due annualità.

Costo accessibile

«Grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione, abbiamo la possibilità di garantire la riapertura del servizio per il prossimo biennio, spalmando le risorse economiche per mantenere lo stesso target collaudato in passato», annuncia l’assessore ai Servizi sociali Alberto Lisci. Una scelta che non mette i bastoni fra le ruote alle altre attività già presenti in paese: «Non andiamo a fare concorrenza ai nidi privati che offrono un servizio indispensabile alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano. La “Tana dell’Orsetto” si pone come obbiettivo dare un servizio altrettanto importante ma economicamente più accessibile».

Il servizio biennale ha un costo complessivo di poco meno di 124 mila euro e sarà finanziato con fondi regionali provenienti dai patti di sviluppo territoriale (Pst) dell’Unione dei Comuni del Terralbese e dalla compartecipazione delle famiglie, i cui costi sono 60 euro al mese per minore (quattro aperture settimanali) nell’annualità 2023 e 75,83 euro al mese per minore (cinque aperture settimanali) nel 2024.

I posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande. Sarà anche creata una lista d’attesa che si procederà a scorrere nel momento in cui ci dovessero essere ulteriori disponibilità di posti.

Cosa si farà

Lo spazio gioco è destinato a bambini dai 18 mesi ai 3 anni e ai loro genitori e/o figure di riferimento. Sarà organizzato in diverse attività giornaliere: ingresso, accoglienza e giochi di conoscenza, merenda, attività ludico-educative, attività laboratoriali, attività libere, uscita. Una routine educativa pensata per dare al bambino un senso di sicurezza e la consapevolezza dell’esistenza delle regole nella vita comunitaria. Saranno organizzati attività tematiche in occasione delle festività e momenti di gruppo finalizzati a garantire la continuità educativa scuola-famiglia.

