Bambini: pane, “Teatro e Marmellata”! 

Fantastiche avventure tra favole e filastrocche con “Teatro e Marmellata” 2025, la nuova edizione della rassegna dedicata alle bambine e ai bambini e alle famiglie organizzata dal Teatro del Segno al TsE di Is Mirrionis in via Quintino Sella a Cagliari con la direzione artistica di Stefano Ledda.

Gli spettacoli

Sei appuntamenti in cartellone sino a luglio sul palcoscenico ritrovato nel rione ai piedi del Colle di San Michele, per un viaggio tra i miti e le leggende dell'Isola con “Chi c'è? _ Mommotti!!” di e con Teresa Porcella, in scena con Stefano Ledda, accanto a un divertissement teatral musicale come “Filastrocche'N'Roll” di e con Renzo Cugis e Gianfranco Liori e alla storia di un'amicizia ne “Il Signore del Castello” di Marco Nateri, da una fiaba di Ferdinand Grimm; e ancora “Pierino e il lupo”, celebre favola in musica di Sergej Prokof'ev, nella versione de Le Compagnie del Cocomero, l'incantevole “Parola di Cocorito” del Teatro S'Arza e un ideale itinerario “Alla ricerca dei nuragici” firmato Origamundi. In programma spettacoli diversissimi che spaziano dal teatro d'attore al teatro di figura oltre a coinvolgenti racconti e canzoni originali, tra illustrazioni dal vivo e giochi di luci e ombre, per trascorrere il pomeriggio in compagnia di pupazzi “animati” e animali parlanti,”mostri” dell'immaginario e perfino personaggi storici come il cartaginese Josto, figlio di Amsicora e la giudicessa Eleonora d'Arborea... ma anche il Gran Sacerdote dei misteriosi Shardana.

Il progetto.

“Teatro e Marmellata”, un titolo che rimanda all'idea di una merenda speciale, fatta di parole, suoni e visioni e soprattutto di delicate emozioni, un'occasione per i giovanissimi di attraversare il regno della fantasia e scoprire il meraviglioso mondo del teatro... dove tutto diventa possibile: la cultura come nutrimento della mente tra il fascino delle fiabe antiche e moderne, con utili insegnamenti, dai segreti per sconfiggere le paure al rispetto per la natura.

Il biglietto sospeso

Si rinnova anche l'iniziativa ispirata all'usanza napoletana del “caffè sospeso”: è possibile acquistare uno o più biglietti (o abbonamenti) per regalare la visione degli spettacoli a chi non può permettersi il prezzo dell'ingresso, secondo l’idea di un teatro sempre più accessibile e inclusivo ( red. spett. ).

