Bambini paladini dell’ambiente 

Sensibilizzare i piccoli studenti a prendere consapevolezza dei danni causati all’ambiente dai mozziconi di sigarette gettati per terra. È lo spirito dell’iniziativa di Formula Ambiente, che ha preso il via ieri con l’incontro alle scuole elementari di viale Pirastu e che, nelle prossime settimane, toccherà anche gli altri plessi con eventi di sensibilizzazione al tema e più in generale sul fenomeno del riciclo dei rifiuti e sull’importanza della differenziata. L’iniziativa, promossa dal Comune, coinvolgerà oltre 500 studenti.

La missione

L’iniziativa si inquadra all’interno del rapporto tra Comune, Legambiente e Formula Ambiente a società per azioni concessionaria dell’appalto di igiene urbana nella cittadina. Con gli alunni, che si sono mostrati interessati al tema, la delegazione di Formula Ambiente ha parlato di littering, termine inglese intraducibile in italiano, se non attraverso una perifrasi, che indica l’abbandono, anche involontario, di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici. Fenomeno che si accentua d’estate, quando il carico antropico triplica. Tra i rifiuti più abbandonati spiccano i mozziconi di sigarette. «Se ne abbandonano migliaia ogni giorno», dice Michele Meloni, responsabile comunicazione igiene urbana per Formula Ambiente.

Abbandono indiscriminato che ha ripercussioni anche sulle tasche dei contribuenti: «Recuperare piccoli rifiuti da terra incide molto, ma i danni sono soprattutto per l’ambiente, perché il filtro trasferisce al terreno sostanze altamente inquinanti. Con gli incontri nelle scuole – spiega Meloni – lanciamo un seme: ci interessa che i ragazzi diventino più consapevoli rispetto al fenomeno del littering: se si è consapevoli si tende a contrastarlo». L’ipotesi che, per l’estate, il Comune istituisca il divieto di fumo nelle spiagge è dietro l’angolo. Il progetto è al vaglio del Comune.

Il consigliere

«L’iniziativa – afferma Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente – segna l’inizio di un percorso educativo che vedrà coinvolte le nostre scuole elementari, medie e superiori in un programma di lezioni e attività pratiche mirate a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della tutela e della cura del nostro ambiente. Queste settimane di formazione culmineranno in un evento a fine maggio, dedicato alla celebrazione e alla promozione della sostenibilità ambientale».

