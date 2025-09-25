Edizione numero sette per “La Musica che gira in Tondo”, sorprendente viaggio musicale dedicato alle famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni e organizzato da Sardegna Concerti in collaborazione con Jazz in Sardegna e l’associazione contattosonoro. La rassegna, ai nastri di partenza domenica alle 11 al Teatro Massimo di Cagliari, torna forte di due nuovi progetti: il Mini Jazz Club dedicato alle famiglie 6-9 anni e “Prova Aperta”, format che consentirà alle famiglie con piccoli dai 0-9 anni di fruire delle prove generali di grandi spettacoli. Anno dopo anno, dunque, “La Musica che gira in Tondo” non smette di crescere ed espandere i propri confini forte del convincimento che «Non esiste la musica per bambini, esiste la musica!» sottolineando il valore della fruizione della musica dal vivo fin dal momento dell'attesa e per tutti i primi anni di vita.
Da domenica al Massimo di Cagliari
26 settembre 2025 alle 00:28
Bambini, la musica gira in… tondo!
