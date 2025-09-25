VaiOnline
Da domenica al Massimo di Cagliari
26 settembre 2025 alle 00:28

Bambini, la musica gira in… tondo! 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Edizione numero sette per “La Musica che gira in Tondo”, sorprendente viaggio musicale dedicato alle famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni e organizzato da Sardegna Concerti in collaborazione con Jazz in Sardegna e l’associazione contattosonoro. La rassegna, ai nastri di partenza domenica alle 11 al Teatro Massimo di Cagliari, torna forte di due nuovi progetti: il Mini Jazz Club dedicato alle famiglie 6-9 anni e “Prova Aperta”, format che consentirà alle famiglie con piccoli dai 0-9 anni di fruire delle prove generali di grandi spettacoli. Anno dopo anno, dunque, “La Musica che gira in Tondo” non smette di crescere ed espandere i propri confini forte del convincimento che «Non esiste la musica per bambini, esiste la musica!» sottolineando il valore della fruizione della musica dal vivo fin dal momento dell'attesa e per tutti i primi anni di vita.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 