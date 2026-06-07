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Il festival.
08 giugno 2026 alle 00:48

Bambini, la magia di Is Mascareddas è per voi 

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Storie di re e di principesse, incantesimi da spezzare, scienziati squinternati e circhi popolati da acrobati e belve birichine. Da mercoledì a domenica gli spazi dell’Ex Manifattura, a Cagliari, si riempiono di incanto con “Il grande teatro dei piccoli”, festival che la storica compagnia Is Mascareddas (Premio Ubu 2023) dedica alle famiglie e al suo pubblico più giovane. Realizzata con la direzione artistica di Donatella Pau e la collaborazione di Sardegna Ricerche, la manifestazione giunge quest’anno alla ventiquattresima. Saranno cinque giorni intensi che trasformeranno il grande spazio di viale Regina Margherita in una festosa comunità, tra spettacoli di burattini e marionette, filastrocche, laboratori creativi e merende condivise.

Ogni giornata si aprirà alle 16 con uno spazio dedicato ai laboratori, sempre diversi, seguito alle 18 e alle 19.30 da due spettacoli. Si comincia, dunque, mercoledì. Dopo l’inaugurazione e il laboratorio di ombre cinesi “La magia del buio” della cooperativa Agorà, si entra subito nel vivo con la piemontese Compagnia Barbariccia e “Il mistero del cane nero”. A seguire arriva “L’acqua miracolosa” della compagnia I burattini di Mattia, fondata nel 2005 da Mattia Zecchi, allievo di Romano Danielli, maestro e decano dei burattinai bolognesi.

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