Bambini, incontro sulla salute degli occhi  

Il 27 aprile alle 17.30 al Ceasar's Hotel di via Darwin 2/4 si terrà un evento informativo a ingresso libero utile a tutte le famiglie con bambini piccoli o in attesa di un figlio, tutto dedicato alla salute visiva nell’infanzia.

L'incontro, organizzato in collaborazione con Tuttestorie, sarà presentato da Maria Antonietta Stocchino, oculista, coautrice con Enrica Ferrazzi del libro "Gli occhi dei bambini”, la prima guida completa sulla salute visiva nell'infanzia che unisce teoria e pratica, con la prefazione del professor Paolo Nucci e della pediatra Carla Tomasini.

Attraverso gli occhi, i bambini imparano a conoscere il mondo che li circonda. Tuttavia la vista non è una capacità innata: da scarsa alla nascita, matura nei primi 6-8 anni di vita influenzando la postura, l’apprendimento, l’attenzione, la capacità di lettura, il rendimento scolastico e sportivo. Cosa potrebbe accadere se qualcosa ne ostacolasse lo sviluppo? E come potrebbe accorgersene un genitore? Quando rivolgersi a un oculista? È possibile fare prevenzione?

“Gli occhi dei bambini” risponde a queste e molte altre domande approfondendo argomenti di diffuso interesse: la visita oculistica: come preparare il bambino e fare le domande giuste al medico; i problemi più comuni (miopia, ipermetropia, astigmatismo, pseudo-strabismo, epicanto, ambliopia, daltonismo); gli occhiali: come sceglierli e indossarli correttamente; il sole: come proteggere gli occhi dei più piccoli dagli effetti nocivi dei raggi Uv; il primo soccorso e la prevenzione: tutte le buone pratiche e i consigli utili per i piccoli incidenti quotidiani; i rischi dei digital device e come gestirli con il proprio piccolo.

