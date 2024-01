Bambini in fuga dallo sport 

Aumentano, ad Arbus, i bambini e i ragazzi lontani dallo sport: dopo la pandemia il numero di chi pratica attività sportiva fra i 5 e i 17 anni è sceso da 630 a 250. Un dato statistico che suona come un campanello di allarme, tanto che l’amministrazione comunale ha pensato a un bonus di 30 mila euro sotto l’albero di Natale per agevolare la pratica sportiva. «Aspettiamo – dice il sindaco, Paolo Salis – la verifica delle iscrizioni: solo allora potremo stabilire il valore del premio per ciascuna famiglia nel 2024». La somma deve essere obbligatoriamente spesa per l’iscrizione di bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni a società sportive, palestre, corsi o per l’acquisto di attrezzature specifiche: «Troppo spesso – chiarisce il sindaco – le famiglie tagliano l’attività sportiva dalle routine dei propri figli per via dei costi ingenti e spesso insostenibili. A questo si aggiunge il Covid che ha portato i ragazzi ad abituarsi a stare a casa dopo il rientro da scuola, a passare parte della giornata con gli amici virtuali, incollati al computer, alla televisione e i più piccoli a giocare con strumenti tecnologici».

L’indagine

Tutto è partito da uno studio del Comune: i dati dell’ufficio demografico sono stati incrociati con quelli delle associazioni sportive del territorio. «È risultato – prosegue Salis – che sono pochi i residenti dai 5 ai 17 che fanno sport. Ritenendo fondamentale l’attività in termini di salute, con bambini sempre più obesi, è apparso doveroso intervenire attraverso azioni di sostegno alle associazioni sportive e alle famiglie. Per quest’anno l’incentivo sarà per tutti, indipendentemente dal reddito. L’obiettivo è far sì che i ragazzi tornino a socializzare e rispettare le regole, nello stesso tempo permettere a poveri e ricchi di accedervi e svolgere attività secondo le proprie preferenze. Da una stima dovrebbero essere almeno 300 i ragazzi che tornano sui campi da gioco».

«Sono 36 – ricorda il presidente del minibasket, Agostino Pilia – i ragazzi dai 4 agli 11 anni che frequentano, rispetto ai 90 del passato. A parte il calo demografico, conta molto l’impegno delle famiglie. Quando i genitori collaborarono e sostengono i figli in attività lontane dal computer, i risultati arrivano».

Danilo Pusceddu, presidente del tennis club, osserva: «Venti sportivi dai 5 ai 18 anni sono pochi. Tuttavia non molliamo: a convincerci a restare è l’invito delle mamme e dei papà che ci riconoscono l’importanza di avere realizzato una piazza alternativa alla strada. Un luogo sicuro, importante per la salute e per le buone norme di comportamento».

Il fattore costi

Commento amaro quello del presidente di Arbus Calcio, settore giovanile: «Coi numeri non ci siamo, 82 iscritti rispetto ai 150 potenziali calciatori. Oggi non è facile praticare sport: ci vogliono soldi. L’iscrizione, la retta da pagare, l’abbigliamento idoneo: 200 euro all’anno sono tanti. Si va verso una situazione di mercato che non consente di avere disponibilità economica. A farne le spese è l’aspetto educativo della disciplina, e questo dispiace».

