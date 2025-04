Bambini in festa con la “Caccia alle uova” 

A Uta si è svolta la seconda edizione della “Caccia alle uova”, un evento tanto atteso dai bambini. La manifestazione è stata organizzata dal Centro commerciale naturale “ViviUta2023” con il patrocinio del Comune. Oltre 100 i bambini iscritti, per ogni squadra era presente più di un genitore, per vivere insieme l’evento ai propri figli. La mattinata si è conclusa in bellezza con un premio per tutti.

La presidente del Centro commerciale naturale, Gianna Usai: «Un evento riuscitissimo che ha saputo unire divertimento e comunità. Sono davvero soddisfatta della grande partecipazione e della preziosa collaborazione di tutti i commercianti». L’assessora Marta Manca: «L’iniziativa punta a coniugare gioco e socializzazione. Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta in allegria, stimolando spirito di squadra e creatività tra bambini, uova colorate e dolci sorprese». (l. e.)

