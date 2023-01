Bambini in classe al freddo e al gelo 

A Capoterra a destare preoccupazione sono le scuole elementari di Su Loi. Da una settimana 12 insegnanti e 84 bambini sono costretti a fare lezione in ambienti freddi: in alcune aule la temperatura non supera i 9 gradi. Ornella Corda, insegnante di inglese e rappresentante sindacale della scuola, lancia un appello alla dirigenza dell’istituto e al Comune: «Così non si può andare avanti, la scuola è al gelo da oltre una settimana ma i convettori non sono stati ancora riparati. Se il problema non viene risolto, la scuola deve essere chiusa sino a quando non verrà nuovamente riscaldata come si deve: ci sono colleghe a casa ammalate per il freddo patito in classe, i bambini sono costretti a coprirsi con coperte e plaid per avere un minimo di tepore».

Temperature all’interno delle aule che si avvicinano a quelle dell’esterno, bambini costretti a indossare sciarpe e giubbotti per combattere il freddo, insegnanti a casa ammalati: da Capoterra a Pula il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento delle scuole sta mettendo a dura prova alunni e docenti.

A Capoterra

A Capoterra a destare preoccupazione sono le scuole elementari di Su Loi. Da una settimana 12 insegnanti e 84 bambini sono costretti a fare lezione in ambienti freddi: in alcune aule la temperatura non supera i 9 gradi. Ornella Corda, insegnante di inglese e rappresentante sindacale della scuola, lancia un appello alla dirigenza dell’istituto e al Comune: «Così non si può andare avanti, la scuola è al gelo da oltre una settimana ma i convettori non sono stati ancora riparati. Se il problema non viene risolto, la scuola deve essere chiusa sino a quando non verrà nuovamente riscaldata come si deve: ci sono colleghe a casa ammalate per il freddo patito in classe, i bambini sono costretti a coprirsi con coperte e plaid per avere un minimo di tepore».

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il freddo delle ultime settimane abbia creato problemi al sistema centralizzato dell’impianto di riscaldamento: «I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere il problema, contiamo nelle prossime ore di riuscire a riscaldare nuovamente tutti gli ambienti della scuola di Su Loi».

A Pula

A Pula sono invece le scuole elementari di Su Rondò a scatenare le proteste dei genitori e a sollevare il dibattito tra opposizione e maggioranza. Ilaria Collu, capogruppo di "Siamo Pula”, chiede spiegazioni alla Giunta: «Le temperature rigide degli ultimi giorni hanno creato grandi disagi in alcuni plessi scolastici, lasciando al freddo i bambini che si trovano a dover trascorrere l’intera mattina indossando i giubbotti per avere un minimo di sollievo. Nessun ristoro neanche durante la consumazione del pranzo e durante le prime ore della digestione. Le mamme riportano che i bambini praticano attività sportiva in classe o nei corridoi perché la palestra è impraticabile in quanto, come in sala mensa, non c’è lo standard climatico minimo previsto. Ci chiediamo che fine abbia fatto il tanto decantato impianto di riscaldamento con sistema innovativo ed ecologico che sostituisce quello vecchio».

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, spiega come –dopo le difficoltà dei giorni scorsi – la situazione sia migliorata: «Dopo l’ultimo sopralluogo le temperature sono tornate tra i 18 e i 19 gradi, c’è da dire che il problema del riscaldamento a Su Rondò è di vecchia data, proprio per quello dopo tre mesi dal nostro insediamento abbiamo deciso di destinare 70mila per realizzare un impianto più moderno. I lavori sono già partiti , nelle aule sono già stati posizionati i terminali e ora stiamo aspettando solo l'arrivo del motore principale, che è stato ordinato diversi mesi fa, ma come tanti altri materiali soffre la crisi dell'approvvigionamento. La ditta ci ha comunque comunicato che potrebbe essere consegnato questa settimana».

