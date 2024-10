Bambini in campo con genitori e tifosi 

A giugno cinquanta bambini e bambine tra i 5 e i 13 anni in campo per svolgere attività ludico-sportive; lo scorso weekend la riunione di genitori, parenti, amici e tifosi in un torneo triangolare di calcio a 5 misto con la partecipazione di 30 “vecchie glorie” del pallone. Due fasi diverse di uno stesso progetto dal titolo “Non è solo un gioco ma Ricordiamoci di Giocare”; iniziativa ideata dalla Polisportiva Malaspina in collaborazione con la cooperativa sociale Porta Aperta onlus e Fundacja Pedra e con il contributo di Fondazione di Sardegna andata in scena nel suo secondo appuntamento sabato scorso a Osilo, dove dalle 16 i genitori e i parenti dei piccoli atleti del settore giovanile del Malaspina (squadra di Prima categoria) sono scesi in campo assieme ai tifosi.

Il fine educativo

L’obiettivo era mettere «l’accento sul ruolo cruciale che il pubblico gioca durante le dinamiche sportive, il suo impatto per chi è in campo», ha spiegato Francesco Cozzula, patron del club: «Con il torneo delle Vecchie Glorie abbiamo voluto mischiare le carte: chi di solito è in tribuna si è ritrovato al centro del campo di gioco e ha potuto testare sulla propria pelle come l’atteggiamento del pubblico impatti su quello dei giocatori e delle giocatrici». Il tutto mirato a sensibilizzare i giovani atleti e il pubblico «sull’importanza delle parole e dei comportamenti nel contesto sportivo, promuovendo un ambiente più positivo, rispettoso e inclusivo» contro discriminazione sociale, body-shaming ed eccessive aspettative così da costruire un ambiente sportivo più sano e accogliente.Sono scese in campo tre formazioni di genitori: i “Fosiii”, composta dai genitori degli atleti della squadra dei Micro; i “Pulcini senior” formata da quelli dei Pulcini; la “Intosta 2.0” composta da quelli degli Under 14. Ininfluente il risultato.

A giugno

A giugno la prima parte delle attività del progetto, “Il peso delle parole”, aveva come obiettivo raccogliere le esperienze e le riflessioni dei 50 bambini, disegnate e scritte su cartelloni con i pennarelli, sulle parole da loro sentite nel contesto sportivo e nella vita di tutti i giorni. A dicembre ci sarà la fase conclusiva: atleti, genitori e spettatori condivideranno esperienze, sensazioni e insegnamenti avuti dalle due attività precedenti. L’ambizione «è creare un modello replicabile, capace di influenzare positivamente il mondo dello sport giovanile e le comunità locali».

