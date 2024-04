Bambini, “Giogagiò” torna su Sardegna 1! 

Canzoni, storie, racconti di scienza e tanti nuovi ospiti. Torna “Giogagiò”, il programma per bambini in sardo, ideato da Paola Pilia, e condotto da Renzo Cugis su Sardegna 1. La nuova edizione riparte sabato alle 15.30 con 8 puntate dedicate ai bambini dai 3 anni in su. Al centro l'intrattenimento intelligente declinato in musica e in parole. In ogni puntata è prevista la presenza in studio di alcune classi delle scuole primarie, in rappresentanza di tutti i bambini che seguono il programma da casa. Con Cugis, Antonella Puddu, attrice, e Matteo Tuveri, fisico teorico, divulgatore scientifico e comunicatore della scienza. La regia è di Francesco Lattuca.

Le canzoni di “Fliastrocchenr'oll in sardo” saranno uno dei punti centrali della trasmissione. Renzo Cugis è, infatti, uno dei più conosciuti e apprezzati artisti che, in Italia, si occupa di musica per bambini. Grazie ai dischi della serie realizzata con Gianfranco Liori e ai laboratori scolastici che ne sono scaturiti ha fatto centinaia di tappe in tutta Italia.

In questa seconda stagione tornerà anche uno dei momenti del programma che i bambini hanno amato di più: la storia del giorno. Libri illustrati letti, animati e raccontati dall'attrice esperta di lingua sarda Antonella Puddu. La manualità e la creatività saranno al centro di un altro spazio fisso: nella prima puntata la cantante e maestra di canto Claudia Aru coinvolgerà i bambini in una divertente performance canora. E, infine, il momento dedicato all’insegnamento con la rubrica sulla scienza curata da Matteo Tuveri, fisico, ricercatore universitario e divulgatore scientifico molto amato sui social. Ospiti in studio, sabato, le classi 3E e 4B dell'istituto comprensivo di Uta.

