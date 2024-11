Bambini e genitori protagonisti dell’antico rito di “Is Animas” 

In occasione delle celebrazioni dei primi di novembre, periodo dell’anno in cui i cicli della natura e il contatto con il mondo spirituale si intrecciano, è stato riproposto a Sorgono il tradizionale rito de “Is Animas” incentrato sul culto delle anime dei defunti. L’iniziativa, una delle tante nel paese nata con l’obiettivo di salvaguardare e trasmettere le tradizioni, è stata organizzata dall’associazione culturale Mandra Olisai in collaborazione con il Centro commerciale naturale e il Comune.

L’antica tradizione, rievocata nei locali di casa Cubeddu, ha coinvolto i bambini delle scuole primarie sotto lo sguardo attento delle donne del paese, custodi della tradizione.

A questo scopo si è organizzato in un ambiente creativo e divertente, un laboratorio ludico didattico al quale hanno partecipato moltissimi bambini tra i 7 e i 13 anni, finalizzato alla costruzione de “sa morte”, grandi zucche intagliate dall’aspetto diabolico, simbolo dell’anima dei defunti. I bambini hanno poi fatto il giro delle case con le zucche per la tradizionale questua per le anime, e una volta terminata hanno portato “sa morte” davanti al cimitero, nel rispetto dell’antico rito.

Molto soddisfatti gli organizzatori per il successo dell’evento che, oltre alla grande partecipazione dei bambini, ha visto il coinvolgimento dei genitori e di tutta la comunità.

