Bambini e adulti a lezione di primo soccorso nel campo estivo 

Si è svolta ieri, al parco divertimenti Diverland, la lezione di educazione sanitaria per i bambini e i ragazzini del campo estivo monserratino di Riu Saliu. Il progetto è ideato da Pgs Sardegna in collaborazione con Hsf, l’associazione medica che si occupa di corsi sul primo soccorso, sicurezza sul lavoro e altro. La prima settimana di settembre invece si terrà (probabilmente nell’impianto sportivo di Riu Saliu, ma si avrà la conferma nei prossimi giorni) il corso di primo soccorso pediatrico che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una serie di azioni di supporto di base alle funzioni vitali, rivolto a genitori, nonni, allenatori, catechisti e tutti quelli che hanno a che fare coi bambini. Pgs e Hsf si stanno organizzando per fare i corsi ogni mese. «L’obiettivo è fare tre lezioni mensili, due sul primo soccorso pediatrico e una sul Blsd (primo soccorso con l’uso di defibrillatore) rivolto a società sportive», dice il presidente di Pgs Sardegna Andrea Nazzaro, «in questo modo riusciremo a raggiungere quante più persone possibili, tra bambini e adulti. È importante che si imparino le regole del soccorso di base, a partire dalla tenera età coinvolgendo le famiglie».

