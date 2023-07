Bambini dipendenti dai social network: «È un’epidemia» 

Il tempo che un bambino passa davanti a uno schermo negli ultimi anni è più che raddoppiato: oltre il 44% accede regolarmente ai social network e possiede un profilo, il 34% è assuefatto da youtuber e streamer. E ben il 38% è a rischio dipendenza a causa dell’eccessivo utilizzo delle nuove tecnologie.

Sono alcuni dei dati - allarmanti - riportati da un'indagine del progetto “Il Bilancio di Salute Digitale”, promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri Sardegna per valutare le abitudini digitali dello screen time e dei contenuti digitali visionati da un minore.

Emergenza

«C’è un’epidemia in corso che mette i bambini a rischio», avverte Luca Pisano, psicoterapeuta, direttore di Educare al Digitale, «questa è una nuova procedura, messa in piedi da un team di psicologi e pediatri, per analizzare i possibili effetti negativi dell’esposizione precoce dei bambini agli stimoli digitali».

La ricerca ha coinvolto 234 famiglie sarde, 17 pediatri e un campione di bambini da 0 a 16 anni (età media 7 anni). «Più della metà dei bambini presenta una situazione di rischio e pericolo in riferimento alle aree tematiche indagate. Ci preoccupa molto l’esposizione a contenuti digitali inadeguati, la riduzione del tempo dedicato all’attività sportiva, alla socializzazione e allo studio», spiega Osama Al Jamal, pediatra e rappresentante Fimp, «le conseguenze sono devastanti sia sul piano della salute fisica che psico cognitiva e sociale tra cui i disturbi del sonno, ansia e depressioni, obesità e disturbi muscoloscheletrici».

I numeri

I dati sono dunque preoccupanti. Se oltre il 38% del campione è a rischio dipendenza a causa dell’eccessivo utilizzo delle nuove tecnologie, il 33%, invece, ha un’esposizione precoce. Ciò significa che viene meno l’interazione familiare, ma anche la socializzazione. Un bambino su due, infatti, dedica un tempo inadeguato ad amicizie, sport e studio.

Eccessivo anche l’uso dei videogiochi, dove un bambino su cinque utilizza quelli adatti ai maggiorenni. Stessa cosa accade con gli youtuber e gli streamer: il 34% del campione segue quelli inadeguati alla loro fascia di età. La musica non cambia neanche per le serie Tv e per Anime, seguiti da bambini troppo piccoli.

Danni permanenti

«Questa esposizione precoce danneggia i bambini, esposti a stimoli dove la violenza, l’aggressività e i contenuti misogini sono molto forti», aggiunge Pisano, «riscontriamo in videogame, serie tv, anime, youtuber e streamer quella che noi chiamiamo “subcultura digitale”, in quanto sponsorizzano la devianza, la violenza, la misoginia, l’uso di droghe o lo spaccio».

E allora come intervenire? «Con progetti di educazione digitale anche in ambito scolastico e di tutti i sevizi dedicati all‘’età evolutiva e alle famiglie. Come Fimp stiamo portando avanti dei progetti anche a livello nazionale. Questo è nato in Sardegna, grazie alla collaborazione di pediatri e psicologi sardi e che sta suscitando interesse a livello nazionale e internazionale», sottolinea Al Jamal.

Per l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria: «È importante lo sviluppo di un protocollo in grado di supportare i pediatri nella valutazione della salute digitale dei bambini, per questo abbiamo dato il pieno sostegno a una sperimentazione che ha preso piede proprio in Sardegna. In un mondo in cui i bambini sono esposti a un universo digitale già nei primi anni di vita, i pediatri giocano un ruolo fondamentale a un uso sano e responsabile delle tecnologie».

