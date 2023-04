Bambini danneggiano la porta, poi le scuse in Municipio 

È successo a Burcei, quasi una favola con protagonisti cinque bambini e il sindaco Simone Monni. Una storiella d’altri tempi: alcuni bambini giocano a nascondino, danneggiano senza volerlo la porta del Centro sociale che frequentano. A loro sembra troppo grave, scrivono a mano una lettera di scuse al primo cittadino che poi li riceve in Municipio. Il sindaco ha trattenuto il sorriso, ha ascoltato e ha perdonato, regalando ai bambini un uovo di Pasqua. E loro, per riparare il “danno”, hanno fatto una colletta di 5 euro a testa, acquistando fiori da piantare in uno spazio pubblico del paese.

Il sindaco ha scritto tutto in facebook: «Racconto l’incontro con i cinque bambini tanto educati e tanto responsabili: i ragazzi, dispiaciuti per ciò che era accaduto, hanno proposto di rimediare al danno prendendosi cura di alcuni spazi verdi presenti in paese, mettendo a dimora i fiori da loro stessi acquistati». Il sindaco Monni ha aggiunto: «Mi hanno raccontato in totale sincerità quel che era successo e ciò che avevano fatto per provare a rimediare per essere perdonati. Ho detto loro che può capitare a tutti di sbagliare ma l’importante è sempre riconoscere l’errore, ammetterlo e provare a fare qualcosa per rimediare. Inutile dire che sono stati perdonati e ho chiesto loro di scrivermi sempre e non soltanto per qualche guaio, si fa per dire. Ma anche per essere ascoltati e per raccontarmi quali sono i loro sogni con la stessa sincerità e con la medesima bellezza con cui si sono presentati oggi davanti a me».

