Bambini cerebrolesi, nuovo direttivo per la onlus 

In occasione del suo 35° anniversario dalla fondazione, l'Associazione bambini cerebrolesi Abc Sardegna ha tenuto la sua Assemblea Generale dei Soci, culminata con l'elezione del nuovo consiglio direttivo e la riconferma unanime di Luisanna Loddo alla presidenza, di concerto è stata rieletta Susanna Liperi quale vice presidente, Paolo Puddu e Ada Anchisi come membri del direttivo che si arricchisce di due nuovi ingressi: Rita Pani da Porto Torres e Giovanni Maria Palomba da Villanova Monteleone.

L'associazione da oltre tre decenni è un punto di riferimento fondamentale per le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima in Sardegna. Abc Sardegna conta attualmente più di 3000 soci e con la sua attività diretta e indiretta crea supporto concreto per più di 40 mila persone e famiglie della Sardegna.

«In un giorno per noi così importante – il 35° anniversario dell'ABC Sardegna – ricevere la riconferma nella carica di Presidente è un'emozione ancora più grande», ha detto Luisanna Loddo. «La vostra fiducia ci riempie di orgoglio e ci dà la carica per continuare a crescere e a lavorare insieme, con la stessa passione di sempre. Grazie a chi in questi 35 anni ha camminato con noi e a chi continuerà a farlo».

