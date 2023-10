Bambini, andiamo insieme a teatro Perché Cagliari è... una favola! 

Dopo i successi di “Gruffalò” e della “Famiglia Addams”, Teatro Doglio presenta “Una Cagliari da Favola”, la rassegna di spettacoli per famiglie che porta in città il magico mondo di "Teatro da Favola", la compagnia che con i suoi spettacoli interattivi e immersivi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie battendo ogni record di incassi e presenze a Roma e Milano. La rassegna comprende “La Famiglia Transylvania”, in programma il 4 novembre (alle 15.30 e alle 18), “Il Grinch che odiava il Natale” (23 dicembre) per continuare con “Una famiglia di INCANTO” (27 gennaio 2024) e “INSIDE and OUT of me” il 24 febbraio 2024.

La compagnia

La compagnia “Un Teatro da Favola” di Pietro Clementi, nata 7 anni fa con la volontà di creare dei veri e propri momenti di felicità famigliare, è riuscita in brevissimo tempo a dar vita ad un vero e proprio fenomeno teatrale con il suo palinsesto dedicato a tutti i membri della famiglia: protagonisti degli spettacoli, i bambini potranno interagire con i personaggi, urlare e cantare, ridere e giocare, in un’esperienza teatrale interattiva senza precedenti, mentre gli adulti si divertiranno con citazioni e parodie che solo loro potranno apprezzare.

Il cartellone

“La Famiglia Transylvania” . Campione di incassi con più di 50 mila spettatori, tanto da ispirare la pubblicazione dell’omonimo romanzo per bambini edito dalla Galucci Editore, “La Famiglia Transylvania” arriva in Sardegna con un’unica data al Teatro Doglio. Uno show esilarante che trasmette un forte messaggio sull’accoglienza, la convivenza di culture diverse e contro il razzismo attraverso i personaggi di Jack Tripper, e del suo consuocero, che scoprirà essere il Conte Dracula in persona. Dalle 14.30 alle 18.30 il Giardino D’inverno di Teatro Doglio, di recente ristrutturazione, per l’occasione verrà trasformato nel “Giardino Di Transylvania” e sarà aperto a tutti i visitatori con il Dracula’s Bar, il Trucca-BOO, l’Halloween Book Corner.

“Il Grinch che odiava il Natale” . Personaggio immaginario, protagonista / antagonista del romanzo omonimo, di fumetti e alcuni film, il Grinch è stato creato nel 1957 dallo scrittore e fumettista statunitense Dr. Seuss. La versione di Teatro Doglio firmata da Un Teatro da Favola è uno spettacolo natalizio esilarante. Nel suo covo solitario il Grinch, dispettoso mostro verde, in compagnia del suo dolcissimo cane Max, ha un piano per sabotare la festa più bella dell’anno a tutto il paese. L’incontro con una bambina gli cambierà (letteralmente) il cuore.

“Una famiglia di INCANTO” . Uno spettacolo divertente e allegro, con canzoni cantate dal vivo e uno splendido messaggio sull’importanza dell’unità familiare. Nella Famiglia di Incanto ogni componente infatti ha un grande potere. Una strana maledizione si sta abbattendo sulla casa e l’unica ragazza senza poteri sarà la chiave per salvare tutta la famiglia.

“INSIDE and OUT of me” . Uno dei più’ grandi capolavori per tutta la famiglia degli ultimi anni. Uno spettacolo che esplora le emozioni dei nostri figli e di noi stessi attraverso le vicissitudini di Riley, una ragazza di 11 anni, nella cui mente vivono cinque emozioni - Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza- che cominceranno, però, ad andare in tilt.

RIPRODUZIONE RISERVATA