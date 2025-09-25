Bambini alla scoperta della natura 

Bambini a lezione nel bosco con la natura come prima maestra, un’aula senza muri né confini, riscoprendo tradizioni e radici e valorizzando il monte Sant’Antonio a Macomer. Il progetto “Radici nel bosco” nasce grazie all’iniziativa di alcuni genitori, Lohene Couteur, Fabrizio Malandrucciolo, Lella Giannetto e Marco Sebastinalli, con l’associazione Nuadventure, condiviso dall’amministrazione comunale. Un’esperienza educativa per i bambini dai 2 ai 5 anni. «Un progetto di educazione ambientale, culturale e di tutela dell’ambiente, che coinvolge la scuola materna, l’abbiamo accolto con favore - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - tutto rientra nella valorizzazione del monte Sant’Antonio che deve partire dai bambini». Lohene Couteur dice: «L’idea nasce dalla volontà di ridare ai nostri figli la natura che appartiene loro. Non vogliamo rinchiuderli tra quattro mura , ma lasciarli liberi di esplorare, imparare e meravigliarsi. Con “Radici nel bosco” vogliamo ampliare il nostro impegno educativo e territoriale, creando un ponte tra infanzia, natura e comunità». C’è già l’adesione di una ventina di bambini e altri si aggiungeranno a partire da oggi pomeriggio, con la presentazione nel cuore del monte Sant’Antonio. (f. o.)

