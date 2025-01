Bambini alla scoperta del passato più remoto 

È stato un vero e proprio viaggio nel tempo: armati di martelli, scalpelli, colle, righelli e altri attrezzi del mestiere, 17 bambini di Furtei sono diventati dei piccoli paleontologi con il laboratorio PaleoLab. I piccoli (dai sei agli 11 anni) sono andati alla scoperta di un lavoro tanto antico quanto misterioso approfondendo la storia geologica della Sardegna e in particolare concentrandosi sul Miocene (23-5 milioni di anni fa), imparando la tecnica di scavo e poi di pulizia dei fossili. Alimentati da una forte passione, i bambini sono rimasti incantati dal fascino di questi oggetti naturali.

I piccoli sono stati trasferiti direttamente sul campo, a Genoni, nel Geopaleosito nella Cava Duidduru: ad accoglierli, esperti che da tempo operano nel settore della divulgazione scientifica per bambini e ragazzi.

«Si tratta di un vero e proprio laboratorio all’aperto pensato per unire apprendimento e divertimento e rendere comprensibili e coinvolgenti temi complessi, trasformandoli in un’avventura educativa unica», spiega Michele Zucca, della coop Giunone che tiene il laboratorio.

E così, camminando sul fondo di un antico mare che sommergeva questa parte di Sardegna incastonata tra Marmilla e Sarcidano, i piccoli sono andati alla ricerca degli abitanti che lo popolavano, nascosti o ancora intrappolati tra rocce e sedimenti che li hanno custoditi per milioni e milioni di anni.

I giovani hanno completato la loro esperienza con una visita al museo Parc dove una serie di attività pensate per loro ha contribuito a svelare ancora altri misteri di un mondo lontano ai più, avvicinandoli alla scienza attraverso il gioco e l’interattività.

Tutto questo grazie a un impegno economico tutto sommato modesto (1.256,20 euro) che il Comune di Furtei ha messo a disposizione dei suoi piccoli cittadini: «Abbiamo pensato – spiega il sindaco del paese della Marmilla, Nicola Cau – di organizzare questa attività (che non voleva essere una semplice gita fuori porta ma che univa una passione riconosciuta nei bambini per la paleontologia) per cercare di alimentare la loro sete di conoscenza facendo loro toccare con mano questi oggetti misteriosi che sono i fossili». (g. g. s.)

