Bambini alla festa dell’albero 

Oltre 50 alberi, tra lecci, corbezzoli, lentisco e mirto, piante appartenenti alla macchia mediterranea, sono stati messi a dimora in un’area verde di via Matteotti, già oggetto di rimboschimento. È il risultato della manifestazione “Piantiamo il futuro”, festa dell’albero promossa dall’Associazione nazionale Carabinieri e realizzata grazie al contributo della squadra tecnica del Comune, della Protezione civile e dell’istituto Globale, che ha garantito la presenza delle classi terze, quarte e quinte dei plessi di via Bologna e di via Manno. Grande partecipazione anche delle famiglie, che hanno assistito a questa iniziativa all’aria aperta, all’insegna della natura e del futuro. A tutti i piccoli studenti sono stati donati una piccola borsa con all’interno un grembiule, guanti e paletta, utili per la piantumazione a cui hanno preso parte attivamente. All’evento hanno presenziato il sindaco Ignazio Locci, il vicesindaco Francesco Garau e l’assessore alla Pubblica istruzione Luca Mereu.

RIPRODUZIONE RISERVATA