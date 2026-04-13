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Villamar.
14 aprile 2026 alle 00:11

Bambini al progetto Ambiente 

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I bambini della scuola primaria di Villamar protagonisti di una giornata parte del progetto Ambiente e territorio, in occasione della Giornata per l’ambiente 2026 organizzata dall’istituto Comprensivo di Villamar con a Protezione Civile e i forestali. Nella località Su Forraxi gli alunni hanno messo a dimora giovani lecci, ciascuno associato al proprio nome, trasformando un semplice gesto in un impegno concreto per il futuro.

Alla presenza del sindaco, Gian Luca Atzeni, tutti hanno accompagnato i bambini lungo ogni momento della giornata per un’iniziativa che è un momento importante di unione tra scuola e comunità. Il dirigente scolastico Roberto Scema ha sottolineato che «esperienze come questa contribuiscono alla crescita educativa degli alunni». La presidente della Protezione civile, Rita Podda, ha aggiunto: «È fondamentale che i bambini comprendano il valore della natura e il ruolo che possono avere nella sua tutela».

A ciascun partecipante è stato consegnato un attestato, a ricordo dell’esperienza. «Piantare un albero è un'azione importante che educa alla cura e al rispetto dell'ambiente, rafforza il legame con la natura che rende più sano e grazioso il paese in cui viviamo», dice Valerio Porcu, della minoranza.

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