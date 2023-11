Bambini adescati, piano d’emergenza 

Controlli rafforzati a Gonnosfanadiga, dove il sindaco Andrea Floris ha chiesto a vigili urbani e barracelli di garantire il controllo costante del paese per cercare di rasserenare le famiglie con bambini in età scolare: la comunità è in forte allarme dopo che, una settimana fa, due persone a bordo di un veicolo avrebbero chiesto a dei ragazzini se volessero un passaggio. L’episodio, segnalato sui social dalla madre di uno dei due ragazzini, ha innescato un clima di ansia non solo tra i genitori ma anche tra i giovanissimi di Gonnosfanadiga. Alcuni genitori hanno raccontato di un altro episodio e richiesto a gran voce l’aiuto delle forze dell’ordine, spingendo l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti. I carabinieri hanno avviato un’indagine e annunciato il rafforzamento dei loro servizi di pattugliamento, ai quali si aggiungerà la presenza di barracelli e agenti di polizia locale soprattutto nei pressi delle scuole, dei centri sportivi e delle aree frequentate dai ragazzi.

Le segnalazioni

La prima segnalazione, la settimana scorsa, riguardava un furgoncino scuro: «Intorno alle 17 degli amichetti di mio figlio, mentre scendevano al campo per andare a giocare a calcio, sono stati fermati da due persone che dicevano loro se volevano un passaggio e che cercavano di avvicinarli», aveva scritto sui social una donna. «I bambini, spaventati, sono scappati via. Le due persone hanno cercato di fare retromarcia per inseguirli ma sono state bloccate da una macchina».

Dopo qualche giorno sempre via social erano stati segnalati i movimenti sospetti di un’auto precisandone marca, modello e colore: «Due ragazzi, ma potrebbero essere anche di più, avvicinano ragazzini e ragazzine, girano con una Ford Focus blu malandata e all’interno hanno delle corde. I ragazzi sono terrorizzati».

«Genitori, basta social»

«Nel caso di avvenimenti che mettano a rischio l’incolumità dei nostri ragazzi – ha scritto il sindaco Floris – i genitori devono (e sottolineo devono) assolutamente evitare di scrivere sui social, in quanto i post potrebbero allarmare gli interessati ed essere d’intralcio per l'identificazione di eventuali sospettati». Floris ha infine chiesto di contattare i vigili urbani in caso di necessità e precisato che le telecamere di sicurezza «saranno presto rimesse in servizio».

