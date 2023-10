Bambini a lezione fra muratori e polvere 

Gli operai ormai sono di casa, e i bambini ogni giorno sono costretti a frequentare una scuola dove gli interventi di manutenzione straordinaria cominciati lo scorso luglio sembrano non avere fine. Protestano i genitori degli alunni delle scuole elementari di via Lamarmora, un cantiere aperto che preclude alcuni spazi, e crea non pochi disagi a bambini e insegnanti.

I genitori

Alessandro Pinna è padre di due bambine che frequentano il plesso scolastico del Primo circolo di via Lamarmora – che ospita anche la scuola materna – e ogni giorno tocca con mano il problema legato alla presenza del cantiere all’interno dell’istituto: «Rumori e polvere sono ormai la normalità, a questi disagi si aggiunge il fatto che la palestra non è ancora utilizzabile. All’inizio dell’anno scolastico ci era stato detto che i lavori sarebbero terminati entro due settimane ma non è ancora chiaro quando tutta la scuola sarà accessibile». Michela, madre di due bambini, aggiunge: «L’inizio dell’anno scolastico è stato posticipato dal 12 al 18 settembre, nonostante ciò gli operai sono ancora al lavoro. Alcuni bambini hanno manifestato allergie a causa della polvere, nei giorni scorsi uno dei miei figli ha accusato un forte bruciore alla gola: a questa situazione si aggiunge il problema della mancata attivazione del servizio di accoglienza, e l’impossibilità di utilizzare la palestra».

La polemica

L’ex sindaco, Francesco Dessì, accusa la Giunta di non rispettare le promesse: «L’anno scolastico è cominciato da un mese ma i lavori, nonostante le rassicurazioni, non sono stati ancora ultimati. Le famiglie si lamentano perché la presenza degli operai accanto alle aule non si concilia con il normale svolgimento delle lezioni. Forse sarebbe stato meglio interrompere i lavori per ultimarli durante le vacanze di Natale».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici chiarisce la situazione: «Entro un mese i lavori saranno completati. Gli interventi di manutenzione generale di quel plesso – programmati per sostituire 2.000 metri quadri di controsoffitti, rimpiazzare tutte le lampade, posizionare i pannelli fotovoltaici e gli impianti di climatizzazione – erano necessari: sono stati previsti per mettere in sicurezza sia le scuole elementari che la materna, secondo una relazione stilata in seguito a dei controlli condotti del 2016, erano doverosi per garantire la sicurezza di bambini e insegnanti. La scorsa settimana ha aperto i battenti anche la mensa, che in quell’istituto attendevano da tempo: chiediamo alle famiglie ancora un po’ di pazienza».

