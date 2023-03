Bambini a lezione di legalità con l’Arma  

Educare i bambini alla legalità sin dai primi anni di vita. È questo il senso del progetto che ha visto nella scuola dell’infanzia di via Machiavelli la partecipazione del luogotenente dei carabinieri Sergio Passalacqua del maresciallo Ilenia Maurizi e del sindaco Carlo Tomasi.

Il progetto vuole illustrare ai più piccoli il concetto di legalità, del rispetto di sé, degli altri e dei beni comuni. In più l’obiettivo è quello di sensibilizzare i più piccoli sui pericoli di bullismo e cyberbullismo e di conoscere il valore della carta d'identità quale documento di riconoscimento personale. Il sindaco è entusiasta dell’iniziativa: «Ringrazio le maestre e i maestri che si sono fatti promotori dell’iniziativa, mostrando consapevolezza circa l'importanza di formare i nostri futuri concittadini, impartendo fin dalla più tenera età i fondamenti dell'educazione civica, senza i quali non si può aspirare ad una comunità realmente solida. Inoltre il luogotenente Passalacqua ed il maresciallo Maurizi hanno prestato il loro prezioso contributo, fornendo un concreto esempio di virtuosa sinergia tra le istituzioni. Non dimentichiamo mai che la scuola rimane il motore pulsante della nostra società». E i carabinieri sono molto presenti nella vita sociale del paese, ad esempio vanno spesso a trovare gli anziani per sincerarsi dei loro reali bisogni e per fornire una parola di conforto. (g. pit.)

