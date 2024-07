Bambini a lezione di educazione stradale 

La scorsa settimana la visita nella centrale operativa della Polizia Locale, ieri la lezione pratica di educazione stradale in piazza Garibaldi, con quattro agenti della Municipale a fare da insegnanti. Una doppia esperienza vissuta da un’ottantina di bambini tra i 5 e 11 anni che frequentano il centro estivo itinerante della scuola basket San Paolo.

Grazie agli accordi presi con il dirigente della Polizia Locale, Gianbattista Marotto, e con la funzionaria Gesuina Olmetto, presenti per i saluti in entrambe le giornate, i giovanissimi futuri automobilisti hanno potuto vedere come funziona la centrale operativa della Municipale, in via Crespellani, per poi affrontare un percorso, allestito ieri in piazza Garibaldi, con una miniauto e una minimoto con tanto di cartelli stradale, rotatoria e soprattutto attraversamenti pedonali. Perché in questo modo i bambini hanno potuto vivere in prima persona come ci si comporta davanti alle strisce pedonali, mentre si è alla guida di un’auto ma anche se si sta attraversando la strada.

Alla fine della mattinata i quattro agenti della Polizia Locale hanno rilasciato a tutti un attestato in ricordo di queste due mattinata trascorse in compagnia del personale della Municipale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA