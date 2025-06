Bambini a lezione di educazione stradale

Duecento bambini al Lixius per la giornata conclusiva del progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia locale di Lanusei in collaborazione con l'amministrazione comunale e la scuola primaria. I ragazzi hanno vissuto una meravigliosa giornata all'aperto, anticipo delle imminenti vacanze estive.

Dopo le lezioni teoriche che si sono svolte in classe classe, alla presenza degli agenti di polizia municipale, gli oltre duecento bambini di tutte le classi della Primaria hanno applicato, a gruppi di 20, le conoscenze apprese in aula. La giornata si è svolta interamente in un circuito appositamente allestito a Vigilopoli con la segnaletica stradale. Quando non impegnati a lezione dai vigili urbani i ragazzi hanno potuto alternarsi in diverse attività formative grazie ai radioamatori che hanno illustrato il funzionamento della strumentazione presente nella loro sede. Con Francesco Doneddu gli studenti hanno potuto apprendere le basi della rianimazione d'urgenza e grazie al maestro Enzo Gallozza hanno fatto pratica sulle due ruote. Tra gli stage più interessanti quello in cui hanno potuto cimentarsi nei prodromi dello yoga. E poi sole, giochi, caldo, panini e tanta allegria. Ora le strade saranno di certo più sicure.

