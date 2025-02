Bambini a lezione dai tecnici della Nasa 

“Houston, we have a problem!” Il pensiero è volato subito a Tom Hanks, ma se nella trama del film di Ron Howard la celebre battuta della star hollywoodiana segnava l'inizio dell'odissea dell'Apollo 13, nell'aula di scienze della scuola media Sacro Cuore di Villanova il problema tecnico è stato risolto in fretta. Meno male. Dopo alcuni minuti di panico, il collegamento audio-video, inizialmente difettoso, è stato ripristinato e l'attesissima videoconferenza con la Nasa è potuta incominciare. Ore 15,35 a Cagliari, 8,35 a Houston. Da una parte gli alunni di due terze, dall'altra Christopher Carlson, istruttore della Nasa specializzato in sviluppo, ricerca, insegnamento e divulgazione. Ad un tratto il suo simpatico faccione si è materializzato sulla Lim, facendo scomparire la schermata precedente con Batman su sfondo arancione.

Dialogo in inglese

«Hey guys!» Il saluto informale proveniente da oltreoceano rompe il silenzio e innesca l'applauso. Si parte, destinazione: Spazio. Tema della lezione virtuale: “Bringing the Universe into focus - Through the lens of a telescope” (Mettere a fuoco l'universo attraverso la lente di un telescopio). Tutto in inglese, ovviamente, perché la media paritaria Sacro Cuore di via Macomer, diretta da Giovanniantonio Cuccui, preside nonché sindaco di Sagama, è una scuola bilingue. Enrico, 13 anni, vuole saperne di più sulle stelle nane brune e chiede in inglese «se possono essere considerate in qualche modo differenti». Matteo, stessa età, è interessato alle nebulose, su «come possono essere visualizzate dalla Nasa». In aula l'interesse è alto. Michele, Giaime e Andrea alzano la mano, fanno a gara. E Christopher non si tira indietro. È quello che vuole, è felice. Risponde a tutti, racconta con entusiasmo dei corpi celesti più lontani e si complimenta con i ragazzi. Per loro un'esperienza indimenticabile.

Il progetto

Il progetto scolastico, intitolato “Space exploration: from the race to the Moon to life beyond Earth” (Esplorazione dello spazio: dalla corsa alla luna alla vita oltre la terra), finanziato grazie a fondi del Pnrr, si è articolato in 4 incontri a partire da gennaio, coinvolgendo 6 classi (2 prime, 2 seconde ed altrettante terze) per un totale di oltre 100 alunni. Grande protagonista il team di formazione dello Space center distant learning della Nasa di Houston, Texas, con i tutor Christopher Carlson e James Smithson, senza dimenticare Angela Case, specializzata in Learning development. Presenti, in reale, all'ultima video conferenza, anche gli infaticabili docenti del Sacro Cuore, Katia Piroddi e Riccardo Atzeni.

La docente

A coordinare il tutto Stefania Unida, docente della stessa scuola e scienziata. Capelli rosso fuoco come l’ardore con cui insegna e il coraggio con cui affronta la vita. «Sono nata nel 1982», si presenta, «mi sono laureata in Scienze della Natura, master e dottorato in Scienze della Terra tra Cagliari e Utrecht». Specializzazione in Microgeobiologia. «Ho vissuto per 12 anni in Inghilterra per poi tornare in Sardegna nel 2022. Mi è stata diagnostica la sclerosi multipla all'ospedale Binaghi nel 2008. Dopo la morte di papà, la mia malattia, dapprima invisibile, è diventata visibile e più invalidante sotto molti aspetti. Oggi mi occupo di fare divulgazione su questa mia compagna di vita». Stefania realizza video su Instagram con lo pseudonimo di Prof Dr Geek e a novembre ha pubblicato il libro “Fragile”, che parla della sua vita oltre la malattia. A lei si deve anche il cortometraggio “Non siamo invisibili”, in collaborazione con Nicola Orrù, che racconta in modo semplice e inclusivo la storia di 30 persone con sclerosi multipla.

