Bambini a lezione dai giocolieri 

Con il primo laboratorio di giocoleria ha preso il via a Dolianova la prima edizione del Festival degli artisti di strada patrocinato dal Comune. In piazza Europa, bambini e adulti si sono cimentati nei giochi più conosciuti utilizzati negli spettacoli circensi.

La manifestazione prevede altri due appuntamenti nel prossimo fine settimana: il 9 agosto, alle 21, con il concerto del “Bob Montalbano Swing Bros” un progetto originale dedicato allo swing con i classici della tradizione riarrangiati con nuovi testi in italiano. Con Bob Montalbano (voce, chitarra e armonica) saranno sul palco Alessandro Angiolini (sax), Andrea Angiolini (piano), Roberto Boi (basso) e Marco Sotgiu (batteria).

Chiusura il 10 agosto alle 20 con lo spettacolo di giocoleria, equilibrismo e fuoco in un mix di comicità e abilità tecniche e il coinvolgimento del pubblico in una serata di emozioni e divertimento. (c. z.)

