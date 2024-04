Bambina scomparsa, fake social 

In primo piano la foto col volto di una bimba di pochi anni, sullo sfondo l’auto con i colori istituzionali della polizia di Stato. L’immagine da sola basta a far cadere qualsiasi sospetto. Così chi poi legge l’appello che segue “ricerche disperate a Nuoro” oppure “la famiglia lancia un appello aiutaci a ritrovarla” clicca sopra il post per sapere di più, e con la voglia di dare una mano alle ricerche. Ma quel gesto ormai meccanico per tanti e che sembra del tutto naturale non serve altro che ad indirizzarlo in un sito probabilmente truffa.

La fake gira sui social dal 9 aprile scorso quando la bambina scomparsa, che ovviamente non esiste, prima si chiama Diana Conti e ha 5 anni, mentre ieri diventa Giorgia Costa e di anni ne ha 6.

Nell’immagine la bimba sembra sempre la stessa, sullo sfondo l’auto della polizia invece cambia: se il 9 aprile aveva una pattuglia della Volante ieri ne ha una della Stradale. Ma sia due settimane fa che ieri a Nuoro alle forze dell’ordine non risulta nessuna bimba scomparsa. Il post viene pubblicato su uno dei gruppi social più diffusi in città e in pochi attimi condiviso da tante persone, mentre chi lo rilancia è del tutto ignaro di quello che avviene una volta cliccato sopra al link che ovviamente rimanda a siti diversi.

RIPRODUZIONE RISERVATA