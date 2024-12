Bambina salvata dopo tre giorni in mare 

Lampedusa . Il miracolo del mare del 2024 si compie alle 3.20 del mattino al centro del canale di Sicilia, quando a bordo del Trotamar III, nonostante gli ululati del vento, il rumore delle onde e del motore dell’imbarcazione, sentono delle grida in lontananza. Lo skipper Matthias Wiedenlübbert dirige la prua della barca a vela di 13 metri della Ong tedesca Compasscollective, verso quella voce, cala un gommone e l’equipaggio vede sdraiata su due camere d’aria Yasmine, una bambina di 11 anni della Sierra Leone. Tutti si mettono in movimento per issare a bordo la bimba, che ha un giubbotto salvagente, e la portano in una delle cabine avvolgendola nel telo termico con borse di acqua calda. Ha trascorso tre giorni in mare.

Onde alte tre metri

«È stato un miracolo l’aver sentito la voce della bambina, in alto mare, e col motore della nostra imbarcazione acceso. E, naturalmente, abbiamo cercato altre persone. Ma dopo una tempesta durata giorni, con vento a oltre 23 nodi e onde alte più di tre metri non c'era speranza», dice lo skipper Matthias che ha operato in acque Sar italiane. La Trotamar gira la prua verso Lampedusa dove arriva alle 6 e la bimba viene consegnata ai medici del poliambulatorio. Yasmine parlotta l’inglese e, secondo il suo frammentato racconto, sarebbe l’unica sopravvissuta di una barca in ferro partita da Sfax 4 o 5 giorni fa con 45 migranti e naufragata. Tra loro ci sarebbe stato anche il fratello più grande della bambina mentre il padre sarebbe rimasto a Sfax.

Il fascicolo aperto

La Procura agrigentina ha aperto un fascicolo per naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sulla data del naufragio sono in corso verifiche perché sopravvivere tre giorni senza acqua e cibo, con temperature basse in balìa delle onde sembra impossibile. Nella zona del salvataggio, in acque Sar italiane, sono state inviate motovedette per cercare i dispersi e tracce dell’affondamento e anche un aereo si è alzato in volo. A Lampedusa Yasmine è stata portata al poliambulatorio e visitata. «Le sue condizioni generali di salute sono buone», dice il medico Francesco D’Arca. Francesca Saccomandi, volontaria di Mediterranean Hope, ha visto la piccola naufraga: «Era tranquilla. Mi aspettavo di trovarla molto più spaventata, ma è solamente molto, molto, stanca». La barca su cui si trovava Yasmine era una delle tante partite dalle coste libiche o tunisine.

