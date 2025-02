Bambina operata alle tonsille muore 2 giorni dopo 

Otto anni di vita spezzati da una morte inspiegabile. Il cuore di Natalie Tanda, bambina originaria di Villanova Monteleone, si è fermato per sempre, sabato sera, su un letto del reparto di Rianimazione nell'ospedale civile di Alghero. Un respiro che si spegne a due giorni di distanza da un intervento alle tonsille, programmato nella struttura della città catalana. Operazione, in teoria, ormai tra le più semplicI ma che, stavolta, ha portato a un esito tragico.

Il racconto

«Sappiamo - riferisce sindaco Quirico Meloni - che la mamma aveva parlato con la maestra, giovedì, dicendole che era andato tutto bene». Natalie frequentava la terza elementare dell’istituto comprensivo di Villanova Monteleone e avrebbe dovuto ritornare in classe già dalla prossima settimana. Le tappe del dramma iniziano alcuni giorni fa quando la bambina viene ricoverata in Otorinolaringoiatria in preparazione all’intervento chirurgico previsto quattro giorni fa.

La Asl

«Un intervento - è la Asl nr 1 che parla in un comunicato - il cui decorso non aveva mostrato criticità intraoperatorie o nell’immediato post operatorio». Parametri corretti ed esito positivo, quindi, tanto che si era deciso di dimettere la piccola paziente ieri mattina. Tutto scorre tranquillo fino alla serata di sabato 8 febbraio quando emerge quella che l’Azienda definisce come complicanza. Un intoppo grave perché i medici annullano le dimissioni e pianificano invece il ritorno urgente in sala operatoria. Sarebbe stata un’emorragia a complicare il quadro clinico. «La situazione è rapidamente degenerata - continua la nota Asl - e tutti i tentativi dei medici, sia degli otorinolaringoiatri che dei rianimatori del Civile, sono stati inutili». La piccola scivola via verso la morte lasciando dietro la sua scomparsa molti interrogativi che, per essere chiariti, avranno bisogno di un approfondimento medico. «In seguito alla segnalazione del reparto di Otorinolaringoiatria - sottolinea l’Azienda - la Asl di Sassari ha immediatamente richiesto un riscontro diagnostico per stabilire le cause del decesso». Risposte che, a questo punto, metteranno in moto ingranaggi extraospedalieri, inclusa un’indagine della Procura e, si presume, l’arrivo dei Nas. Natalie dovrà essere sottoposta a un’autopsia che, per evidenti motivi di incompatibilità, non potrà essere svolta dalla squadra medico-legale dell’Azienda. Intanto il dramma getta nello sconforto una comunità di 2100 persone che si stringe attorno alla famiglia della bimba, al padre Vittorio Tanda, alla mamma inglese Catriona Dunn e alla primogenita della coppia. Genitori molto conosciuti anche per le rispettive attività professionali: Vittorio è titolare di un barber shop in paese, premiato per le sue capacità professionali, ed erede di altri acconciatori. La madre di Natalie è invece una docente di inglese molto stimata che lavora in un istituto privato con sede a Sassari. A loro, a partire dall’Asl, sono tutti vicini «per la grave perdita». «La piccola Natalie - scrive in un post il primo cittadino di Villanova Monteleone - è volata prematuramente in cielo, lasciando sgomenti ed increduli tutti noi. Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità. Nella sua classe di terza elementare ci sarà un banco vuoto, orfano del sorriso gioioso di una bambina».

