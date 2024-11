Bambina morta: disposta l’autopsia 

Sarà sottoposta ad autopsia, su richiesta dei medici dell’ospedale Brotzu, la bimba di soli 12 mesi che è morta mercoledì pomeriggio, sembra per un arresto cardiaco. La piccola era arrivata da poco al nosocomio, a bordo di un’ambulanza medicalizzata, in condizioni già critiche e ha smesso di respirare poco dopo l’ingresso al pronto soccorso.

L’accertamento

L’accertamento sul corpicino della bimba sarà eseguito oggi dagli esperti del Dipartimento di Medicina Legale dello stesso ospedale. Si tratta di una verifica di natura amministrativa che non ha coinvolto la Procura, ma non è escluso che il magistrato di turno – il sostituto procuratore Gilberto Ganassi – non solleciti la trasmissione degli esiti dell’autopsia, anche vista la giovanissima età della bambina. Per il momento, però, non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sarebbe trattato di una tragica fatalità senza profili di rilevanza penale.

La tragedia

Stando a quanto si è appreso, i genitori si trovavano nella zona di viale Poetto e stavano raggiungendo in auto l'ospedale quando la piccola è peggiorata. Sul posto quindi è subito arrivata un’ambulanza medicalizzata che ha trasportato la bimba al Pronto soccorso pediatrico dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarla, purtroppo inutilmente. Nonostante il grande impegno dei sanitari, per la piccola di un anno non c’è stato nulla da fare. Il cuore ha smesso di battere nel pomeriggio di mercoledì.

La chiamata al 118

Alcuni apsetti della vicenda restano ancora da chiarire: i genitori della bimba sono ancora sotto choc e distrutti dal dolore per l’accaduto, ma avrebbero riferito ai medici del 118 prima e a quelli dell’ospedale che la piccola non stava bene da qualche giorno. Difficile però capire cosa avesse di preciso. Quando però la piccola è peggiorata, entrambi hanno deciso di prendere l’auto e da Flumini di Quartu, dove vivono, raggiungere di corsa la pediatria ospedaliera. Ma durante il viaggio le condizioni sarebbero ancora peggiorate, sino alla richiesta d’aiuto a centralino del 118 che ha mandato un’unità mobile di rianimazione “Mike”, con il personale specializzato per le emergenze. Quando poi è arrivata al pronto soccorso il quadro era ormai precipitato e per la bambina di appena un anno non è stato possibile fare altro che accertarne il decesso. Oggi, dunque, l’equipe del primario Roberto Demontis esaminerà il corpicino per accertare se sia morta di arresto cardiaco e cosa l’abbia causato.

