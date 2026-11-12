Due équipe multidisciplinari seguiranno da vicino il caso della bambina di due anni di Barrali affetta da un grave deficit psicofisico a causa di un parto difficile. Lo hanno deciso i responsabili della Asl 8 di Cagliari dopo l’appello lanciato dai genitori, Jessica Murgia e Marco Cangiolu, dalle colonne dell’Unione Sarda lo scorso 20 Ottobre per chiedere un percorso terapeutico adeguato alle necessità della piccola.

Via libera

Un appello accolto dai vertici della sanità regionale con la decisione di attivare due équipe di valutazione che lavoreranno a stretto contatto con i medici del Centro di Bosisio Parini, in Lombardia, punto di riferimento a livello nazionale per la riabilitazione pediatrica. In questo modo sarà definito un percorso approfondito per le cure alla bambina.

Lo specialista

La piccola ha due anni e quattro mesi e deve ancora imparare a masticare, per questo ha bisogno di una figura ad alta specializzazione, un logopedista-deglutologo, che la assista da vicino negli esercizi quotidiani. Un servizio non presente nella Asl 8. Motivo che ha costretto i genitori a rivolgersi a un centro privato di Cagliari pagando di tasca propria tutte le prestazioni.

I genitori

«Ora siamo più tranquilli», commenta a caldo il padre, «ci sono due squadre che valuteranno il percorso migliore per nostra figlia. La nostra unica preoccupazione è assicurarle una vita dignitosa».

I pazienti

L’équipe multidisciplinare sarà a disposizione anche degli altri pazienti, non solo bambini, affetti da disabilità comunicative complesse (paralisi cerebrali infantili, disturbi dello spettro autistico, Sla o ictus). Nel caso di cui si parla ci sarà una comunicazione continua con il centro di riabilitazione di Bosisio Parini che segue la piccola sin dai primi mesi di vita.