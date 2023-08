Bambina investita sulle strisce 

Grande paura ieri mattina a Posada poco prima di mezzogiorno quando una bambina di 8 anni, figlia di una coppia di turisti in vacanza nell’Isola, è stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali in via Vittorio Veneto, strada che attraversa tutto il paese. È successo nelle vicinanze di un distributore di carburanti. L’incidente sarebbe avvenuto davanti a diversi testimoni che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Una volta colpita dall’auto la bambina avrebbe sbattuto violentante la testa per poi rovinare a terra. La piccola è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 che le ha prestato le prime cure e poi l’ha trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti del caso.La piccola, pur spaventata dall’incidente, non ha mai perso i sensi, e le sue condizioni non sarebbero gravi. Come conseguenza dell’impatto con il veicolo, ha riportato un leggero trauma cranico e un trauma toracico.

