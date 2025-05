Bambina investita in centro e soccorsa dall’elicottero 

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’investimento di una bambina di 6 anni avvenuto alle 16.30 di ieri a Orani. La piccola, travolta da un mezzo lungo via Roma, ha riportato un trauma facciale e contusioni provocate dall’impatto (non violento). Alla luce della dinamica, la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato da Olbia l’elicottero dell’Areus che ha trasportato (in codice giallo) la bambina al San Francesco di Nuoro. Sempre ieri, alle 16, una donna ha perso il controllo della sua Fiat Panda sulla statale 131, tra Orotelli e Orani. L’auto si è ribaltata, finendo in un campo. La donna è stata trasferita in elicottero al San Francesco. Non è grave. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA