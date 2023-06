Bambina di un anno resta chiusa nel Suv, liberata dal padre 

Hanno passato attimi di paura, ma per fortuna senza che mai ci fosse un vero pericolo, i genitori di una bambina di un anno rimasta chiusa ieri mattina all’interno di un mini-suv in via Sanna Randaccio. Nel giro di pochi minuti, la piccola è potuta tornare nelle braccia della mamma grazie al padre e ad un poliziotto che hanno forzato il tettuccio del veicolo e aprendo poi le portiere.

La disavventura è avvenuta verso mezzogiorno quando la mamma ed il papà sono scesi dal veicolo, restando comunque nelle vicinanze. Nessuna dimenticanza, sia chiaro, visto che i genitori sono sempre rimasti all’esterno del suv. La piccola, nel frattempo, era tranquilla nel seggiolone, con le chiavi in mano lasciatele per giocarci un po’. Mentre armeggiava con il portachiavi ha premuto il tasto della chiusura centralizzata e le cinque porte si sono serrate all’improvviso.

L’auto era parcheggiata sotto il sole e la paura è subito cresciuta. Ma quando già si pensava di sfondare uno dei finestrini, si è avvicinato un agente della squadra Mobile, attirato dal trambusto. Non è stato necessario infrangere alcun vetro: con l’aiuto del poliziotto è stato forzato il tettuccio apribile e la bimba è stata salvata. Sul posto, intanto sono arrivati anche i vigili del fuoco e il personale del 118 a bordo di un’ambulanza: la piccola è stata visitata e stava bene.

