Bambina di un anno e mezzo soccorsa dopo una caduta  

Attimi di paura ieri mattina a Cala Mariolu, sulla costa di Baunei, dove una bambina francese è caduta sul pontile battendo con violenza la testa. È stata soccorsa dal personale del 118 che ha disposto il trasferimento a Cala Gonone a bordo della motovedetta del Circomare su cui è salita anche la mamma. Qui è stata caricata su un’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Il mezzo del Circomare è arrivato in pochi istanti perché reduce da un intervento effettuato dirimpetto la spiaggia di Palmasera, a Cala Gonone. L’equipaggio della Guardia costiera ha recuperato alcuni ragazzi in difficoltà su un pedalò alla deriva a causa delle pessime condizioni meteo.

