Bambina di 3 anni uccide la sorella di 4 

Houston. Morire a 4 anni per un colpo di pistola esploso per sbaglio o per gioco dalla sorellina di un anno più giovane. L’ennesima tragedia delle armi negli Usa è accaduta domenica sera in una casa alla periferia di Houston, Texas: lo Stato con le leggi più permissive sulle armi e dove sempre domenica altre quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un condominio a Dallas. Le due bimbe erano rimaste da sole nella loro cameretta mentre la madre, il patrigno e altri tre familiari si trovavano in altre stanze, tutti convinti che almeno uno di loro le stesse controllando. La più piccola, appena tre anni, ha trovato una pistola semiautomatica carica e maneggiandola ha esploso un colpo che ha ferito fatalmente la sorella più grande, morta all'istante. I cinque adulti, dopo aver sentito il botto, si sono precipitati dalle ragazzine ma ormai non c'era più niente da fare.

