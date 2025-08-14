Balstoise è tornata in libertà nel mare di Sa Rocca Tunda 

È di nuovo libera Balstoise (nome di un Pokèmon di tipo Acqua), così è stata battezzata la Caretta caretta che da mesi era ricoverata nel Centro di recupero di San Giovanni di Sinis. Il suo ritorno nel mare aperto è avvenuto nella spiaggia di Sa Rocca Tunda, nel litorale di San Vero Milis. Per i tanti turisti presenti in spiaggia una sorpresa inaspettata. Erano presenti anche gli uomini del Corpo forestale e i giovani volontari di Sea Scout.La tartaruga, in tutto dieci chili, è stata messa in acqua e ha subito preso il largo. L'esemplare era stato recuperato lo scorso 2 aprile dai pescatori dello stagno di Is Benas. «Aveva una matassa di cime e nylon attorcigliate in una pinna posteriore – spiega il direttore dell’Area marina protetta del Sinis Massimo Marras –. Non aveva altre lesioni, è stata tenuta in osservazione per precauzione. Poi è stata liberata». Quando la tartaruga è stata posizionata in riva è partito un forte applauso.non si ferma l’attività del Centro di Recupero delle tartarughe. Prossimamente ci saranno anche altre liberazioni, ma avverranno nella costa orientale dell’Isola «si tratta infatti di esemplari recuperati - spiega ancora Marras – tra Barisardo e Budoni».

In questi giorni nel Sinis c’è attesa anche per la schiusa delle uova di Caretta caretta depositate nel litorale di Cabras in due diversi punti. La prima nascita dovrebbe avvenire a Maimoni a fine agosto: è qui che al calar del sole del dieci luglio scorso, una Caretta caretta è riuscita a depositare un nido. Un evento unico per questa zona. ( s. p. )

