Balsamo argento europeo, oggi Milan a caccia del podio 

Dopo i due ori (Affini e il team) e il bronzo (Cattaneo) nelle crono e l’altro bronzo (Gasparrini) nella gara in linea delle Juniores, arriva per l’Italia una medaglia d’argento ai Campionati Europei di ciclismo su strada nel Limburgo (Belgio). L’ha conquistata nella prova in linea una splendida Elisa Balsamo. La piemontese della Lidle-Trek si è arresa in volata dopo 162 km soltanto all’olandese Lorena Wiebes, al novantesimo successo in carriera. Terza la polacca Daria Pikulik.

Oggi ad Hasselt, sulla distanza di 220 km, la gara maschile in cui l’Italia punta su Jonathan Milan. Il più atteso è il campione del mondo Mathieu Van der Poel in un tracciato “nervoso”.

Intanto ieri al Memorial Marco Pantani, a Cesenatico, lo svizzero Marc Hirshi (Tudor) ha ottenuto la sesta vittoria sulle ultime sette gare (16° alle Olimpiadi), battendo in volata Lorenzo Milesi (Movistar). Dieci italiani tra i primi dodici dopo i 195,4 km di gara.

