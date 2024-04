Balordi nella casa di una ultranovantenne Lo sdegno del sindaco 

La banda di balordi colpisce ancora. Questa volta nel mirino non sono gli arredi pubblici, come il lampione alla periferia del paese verso Ussassai, ma l'abitazione privata in cui vive una donna ultranovantenne, attiva, lucida, in splendida forma, testimonial d'eccezione della longevità seuese, conosciuta e benvoluta dalla sua comunità.

Nella tarda serata di sabato qualcuno ha manomesso la serratura del portone. Sarebbe la terza volta. Ma a differenza delle due precedenti, questa volta i balordi si sono spinti oltre, mettendo a soqquadro la cucina al piano terra. A destare preoccupazione e forse tradire la volontà di tornare a colpire il fatto che la chiave della porta d'ingresso sarebbe stata trafugata.

La donna si sarebbe accorta del trambusto, pensando però provenisse dal vicino bar. Domenica mattina sono stati i vicini di casa ad accorgersi della porta d'ingresso dell'abitazione dell'anziana, rimasta aperta, provvedendo dunque ad avvisare i familiari della donna e a chiamare i carabinieri, che hanno aperto un’inchiesta.

La comunità esprime sdegno ma anche rabbia per un gesto ignobile. Il sindaco Fabio Moi: «Certi comportamenti, a maggior ragione nei confronti di una anziana, dimostrano la stupidità e l'immaturità di chi li compie. Per fortuna Seui ha quasi tutti giovani che partecipano alla vita della comunità attraverso le attività delle diverse associazioni che operano nel territorio. Nelle prossime settimane il Comune organizzerà incontri tra amministratori e ragazzi fino ai 18 anni per approfondire le tematiche di educazione civica e avvicinare i ragazzi anche alla vita amministrativa del paese».

