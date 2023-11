Balneari, una speranza dalla Cassazione 

La partita è riaperta e nell’Isola sono in molti a gioire. La bocciatura della Cassazione alla sentenza del Consiglio di Stato che a sua volta aveva stoppato la proroga delle concessioni balneari fino al 2033, imponendo nuove gare entro il prossimo dicembre è stata accolta dagli imprenditori sardi come un primo, piccolo, ma al tempo stesso importante successo. Le carte si sono rimescolate perché i giudici che hanno detto no all’allungamento delle licenze per oltre 10 anni, secondo i colleghi della Cassazione non potevano ignorare le istanze di chi su quelle stesse licenze ci campa e fa campare migliaia di dipendenti.

I riflettori tornano quindi su Palazzo Spada, che dovrà ripronunciarsi una seconda volta in materia, riammettendo però nel dibattito gli addetti ai lavori fino a ora esclusi.

Reazioni

La notizia è stata ovviamente accolta con (cauto) ottimismo dalle associazioni di rappresentanza imprenditoriale, convinte che questo stop possa dare il tempo necessario al Governo per trovare una soluzione sostenibile che permetta di tutelare gli investimenti fatti dagli attuali concessionari rispettando comunque le norme che assegnano beni demaniali in maniera chiara e trasparente.

«È importante ricordare che la Cassazione non è entrata nel merito della sentenza del Consiglio di Stato, ma ha riconosciuto a noi imprenditori un ruolo fondamentale della discussione», ha spiegato Claudia Comida, presidente regionale della Sib Confcommercio. «Va inoltre considerato un altro aspetto non di secondo piano», ha aggiunto la rappresentante dei balneari sardi, «la Cassazione ha infatti anche menzionato che il Consiglio di Stato dovrà tener conto delle nuove leggi che il Parlamento e il Governo emanano esercitando “i poteri normativi loro spettanti”».

Il bivio

La Sib non nasconde quindi la speranza. «La vicenda balneare con questa sentenza è ad una importante svolta», conferma Comida. «Ma ora la palla passa al Governo, che in campagna elettorale si era espresso sulla vicenda confermando la vicinanza alle istanze delle imprese».

La leader del Sib regionale ne è convinta: «La soluzione della vicenda spetta al Parlamento e non ai giudici. Ma con questa sentenza si stigmatizza l'abuso del Consiglio di Stato e si effettua un richiamo al rispetto delle “prerogative del Parlamento”. Si elimina, pertanto, una pesante ipoteca sulle prerogative legislative del Governo e del Parlamento».

Futuro

Il braccio di ferro delle imprese per mantenere le concessioni non è tuttavia concluso, anzi. Sebbene ci sia l’appoggio esterno dell’esecutivo, restano intatte le dure critiche di Bruxelles sulla gestione dei beni demaniali. Basti infatti pensare che il 15 novembre scorso la Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l’Italia proprio per il mancato rispetto della direttiva europea Bolkestein, sulle gare pubbliche per le concessioni di demanio marittimo. Un macigno sulla testa delle imprese e sulle scelte della premier Meloni che dovrà trasformarsi nei prossimi mesi in un artificiere per disinnescare una bomba socio economica che in Sardegna rischia di far saltare quasi tremila aziende.

