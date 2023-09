Balneari, un gestore salva tre persone  

Sebbene fosse fuori dalla sua area di competenza, Pier Paolo Pisano non ci ha pensato due volte a salire sul pattino e affrontare il mare in tempesta per salvare tre persone che rischiavano di annegare. Le condizioni erano talmente proibitive che entrare in acqua era un vero e proprio azzardo, con tanto di bandiera rossa issata già al mattino dallo stesso titolare dello stabilimento Le Piscinette, sul litorale di Foxi Lioni. Dopo aver lottato contro le onde, Pisano, 53 anni, di Tortolì, è riuscito a portare in salvo tre persone, tra cui un bimbo di 8 anni e suo nonno, entrambi sardi. La terza persona salvata dall’angelo custode della spiaggia è un turista dell’Emilia Romagna. Su quel tratto di arenile non è previsto il servizio pubblico di salvamento, attivo con 8 postazioni sui 17 chilometri di litorale.

L’angelo custode

«Da anni mi lasciano da solo a controllare l’area. La normativa mi impone di farlo su 80 metri dirimpetto lo stabilimento, ma la spiaggia è larga 290 metri». Esausto al culmine di un intervento complesso in virtù delle proibitive condizioni del mare, Pisano si sfoga così. Nella spiaggia in cui insiste il suo stabilimento il servizio pubblico non è attivo, come invece lo è in gran parte del litorale. Il resto è affidato proprio ai concessionari, chiamati a sdoppiarsi tra il loro lavoro e un’attività che si estende anche oltre i confini giurisdizionali. «Ormai ci tocca fare il nostro e quello degli altri», aggiunge Pisano che, ogni anno, è chiamato a intervenire per diversi soccorsi in mare. Per un salvataggio compiuto nel 2018 Pisano era stato omaggiato con una targa dai familiari di un turista bolognese che aveva rischiato di annegare.

Il sindacato

Pier Paolo Pisano ha incassato il plauso anche di Sib-Confcommercio, il sindacato dei balneari. «Ormai – afferma Claudia Comida, presidente regionale – non si contano più gli interventi eroici che Pier Paolo, a ogni stagione, porta a compimento». Ma c’è un altro aspetto che rammarica i balneari, categoria che rischia di essere travolta dal polverone delle concessioni.

«Neanche davanti a una situazione come quella accaduta a Foxi Lioni si riesce a capire quale sia il lavoro di un balneare? Davvero c’è chi riuscirebbe a vederci come imprenditori spregiudicati che speculano sul bene comune a discapito della collettività? Si pensi bene, quando si parla di Bolkestein - incalza Comida - a tutte le microimprese e microrealtà come questa che rischiano di essere spazzate via insieme alla professionalità e competenze acquisite nel tempo».

