Balneari, ultimatum Ue all’Italia: nuove norme o sarà infrazione 

Un bivio da imboccare prima dell’estate: piena conformità con il diritto Ue o scontro frontale con Bruxelles. Dopo i rimproveri e gli avvertimenti, la Commissione europea è pronta a passare ai fatti sull’antico dissidio sui balneari. E alza i toni con Roma: il governo deve trovare una «soluzione urgente» per aprire le concessioni di Stato e rispettare la direttiva Bolkestein. Una soluzione che la premier Giorgia Meloni, secondo quanto fatto trapelare da Palazzo Berlaymont, si è impegnata a far pervenire in tempi «molto rapidi». E che dovrà tenere «pienamente in considerazione» i dettami della nuova sentenza che la Corte di giustizia europea si appresta a emettere giovedì 20. Altrimenti l’Italia verrà deferita e la procedura d’infrazione Ue potrebbe proseguire sulla via inesorabile di una maxi-multa.

A rinfocolare la questione è stato il decreto Milleproroghe, con l’ulteriore dilazione di un anno delle concessioni. Il rinvio non è andato giù ai servizi del commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, convinto che il settore «va modernizzato e deve puntare all’innovazione e alla competitività» soprattutto dopo essere stato «duramente colpito» dalla crisi del Covid. E Breton venerdì scorso, stando a fonti vicine al suo entourage, ne ha parlato direttamente con la premier in un faccia a faccia a Palazzo Chigi nel quale ha ottenuto rassicurazioni su «proposte» in arrivo «rapidamente» a Bruxelles. La responsabilità resta comunque tutta nelle mani di Roma, stretta tra la volontà dei partiti di maggioranza di difendere le imprese famigliari - anche dopo la recente, seconda bocciatura in pochi mesi del Consiglio di Stato e il richiamo del Quirinale - e le diverse sensibilità all’interno della coalizione. Le parole del vicepremier Matteo Salvini fanno pensare a una norma per indennizzare chi volesse lasciare l’attività. Ma, con diverse opzioni ancora al vaglio, una decisione non è attesa comunque entro la settimana. Il tutto tra le proteste delle opposizioni che, dal M5S ad Azione passando per +Europa, invocano un’inversione di marcia che scongiuri la sanzione.

