Balneari, troppi dubbi sulle concessioni Ora si rischia il caos  

Quello che gli addetti ai lavori sostenevano da tempo è stato confermato ufficialmente dal Governo: le concessioni balneari riguardano il 33% delle coste italiane, dunque, il restante 67% è libero. Significa (significherebbe) che, dato che la risorsa naturale disponibile non è scarsa, non si deve applicare la direttiva Bolkestein, cioè le regole dell’Unione europea secondo cui le concessioni devono essere tutte messe a gara. Cosa succede adesso?

Un quadro confuso

L’orizzonte al momento non è chiaro: non si sa bene come intende procedere l’Esecutivo, manca perfino una data univoca (bandi già per il 2024, quindi entro il 31 dicembre, secondo il Consiglio di Stato, o tutto il prossimo anno si godrà di una proroga come prevede il decreto Milleproroghe?), una strada lineare da seguire per tutelare gli imprenditori che sulle spiagge hanno investito tanto non c’è, qualcuno andrà a Bruxelles a rivendicare i risultati del tavolo tecnico? Diversi Comuni stanno facendo fughe in avanti e predisponendo i bandi, le associazioni sono divise.

La Cassazione

«Adesso dobbiamo aspettare il 24 ottobre, quando ci sarà l’udienza in Cassazione per il ricorso che abbiamo presentato noi», sottolinea Alberto Bertolotti, segretario regionale del Sindacato italiano balneari, che ieri era a Roma per la Giunta nazionale, con all’ordine del giorno proprio questo punto. «Bisogna modificare la normativa vigente contenuta nella legge concorrenza del 2022, superata da quanto stabilito in sede giudiziaria e amministrativa. Dopo la sentenza, il Governo avrà un quadro chiaro per decidere in maniera equilibrata nel rispetto anche della normativa europea. Siamo fiduciosi che le realtà esistenti, 2850 nell’Isola, saranno salvaguardate, che tutte queste nano e microimprese familiari che hanno investito e creato lavoro, non saranno cacciate via».

Intanto, avverte il Sib, «i Comuni e gli enti concedenti attendano le decisioni del Governo ed evitino di adottare provvedimenti frettolosi che sarebbero fonte solo di un contenzioso che sarebbe dannoso per tutti».

La delibera

Per Francesco Gambella, referente per la Sardegna dell’associazione di imprenditori del turismo balneare Itb, «stabilito, come affermavamo noi da due anni, che la risorsa non è scarsa, adesso è importante non fermarsi, e continuare la mappatura anche di fiumi e laghi. In attesa di concludere il lavoro, e di una conseguente legge nazionale di riordino, il Governo deve bloccare chi “spinge” per fare subito i bandi, senza indicazioni, mentre la Regione dovrebbe fare una delibera che proroga le concessioni fino a tutto il 2024, come previsto dalla legge sulla concorrenza, così mette al riparo le imprese in attesa, appunto, che a Roma si legiferi».

La mappatura

Claudio Maurelli, responsabile nazionale balneari per il Popolo produttivo (che abbraccia 10 categorie) avverte: «È tutto chiaro: da una parte il Governo e il Mit si impegnano per tornare alle mappature, dall’altra subiamo le pressioni di un’Europa a guida Pd, con il Pnrr usato come arma di ricatto, in attesa dell’ennesimo atto incompiuto (mappature incomplete) per bocciarlo e mettere ad evidenza pubblica tutte le concessioni dal 1° gennaio. Noi abbiamo consegnato alle forze di maggioranza il nostro piano, elaborato dallo staff tecnico, utile a mettere al sicuro nell’immediato la categoria, seguendo le normative vigenti nazionali, che vanno ben oltre la sola legge 118/22, ancora incompleta di decreti attuativi». (cr. co.)

