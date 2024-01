«Balneari, subito le delibere per le proroghe» 

Le specificità della micro e piccola impresa balneare sarda devono essere tutelate. È l’appello che arriva dal deputato della Lega Dario Giagoni: «Il 90% dei 1200 imprenditori che operano nella nostra regione hanno il proprio reddito proveniente in modo esclusivo o prevalente da questo lavoro», scrive il parlamentare in una nota, «nel quale hanno, ovviamente, investito risorse economiche per un progetto di vita. Un sistema che si inserisce nel fragile tessuto socio economico insulare, caratterizzato da altissimi tassi di disoccupazione e spopolamento».

Nell'attesa del riordino nazionale del comparto, prosegue Giagoni, «è necessario predisporre senza indugi le condizioni per organizzare la stagione estiva 2024 nel migliore dei modi. Perciò è doveroso procedere con la formalizzazione amministrativa della proroga tecnica delle concessioni demaniali sino al 31 dicembre 2024 disposta dalla legge sulla concorrenza del 2022. Il Governo, nell'attesa della risposta ad opera della commissione Ue sul tema balneari, ha chiarito che tale proroga è opportuna, vigente e legittima, e che spetta agli enti territoriali che amministrano il demanio formalizzarla». Dopo questo chiarimento, conclude l’esponente leghista, «è ora doveroso procedere celermente a predisporre le delibere e gli atti conseguenti»

RIPRODUZIONE RISERVATA